Нигматуллин: Неожиданные результаты на ЧМ-2022 — это классно

Бывший вратарь сборной Россиивысказал мнение о ряде сенсаций, которые произошли на чемпионате мира по футболу в Катаре.

На ЧМ‑2022 сборная Японии не пустила в плей‑офф немцев, сборная Марокко — бельгийцев, а сборная Южной Кореи — уругвайцев и ганцев.

«Сенсации продолжаются, это продолжает радовать, потому что неожиданные результаты — это классно. Это вносит дополнительные интриги.

Надо отдать должное азиатским командам: Япония, Корея. Всё по делу — корейцы забили классные голы и оказались сильнее. Из групп вышли те, кто больше этого хотел.

Никто не мешал конкурентам забивать больше и решать задачи, не оставляя всё на последние матчи», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В 1/8 финала ЧМ‑2022 японцы сыграют с хорватами, команда Южной Кореи — с бразильцами.