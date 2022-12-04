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    «Спартак» был бы выше в таблице, если бы не травмы, считает Мелешин

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    Нападающий «Спартака» Павел Мелешин оценил выступление команды в осенней части сезона, отметив, что красно-белые могли бы добиться лучшего результата.

    Павел Мелешин
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    Павел Мелешин

    Москвичи после 17 туров занимают 2-е место, отставая от «Зенита» на 6 очков.

    «В целом, второе место в РПЛ — достаточно хорошо. Но нужно стремиться к большему. "Спартак" должен занимать первое место. Нужно больше работать и все у нас будет получаться.

    В целом, доволен своим выступлением. Я долго к этому шел. Дебютировал 30 августа. Даже запомнил дату. В команде освоился уже. Надеюсь, во втором круге у меня будет больше возможностей играть. Посмотрим, как пойдет. Надеюсь, будем прибавлять.

    Травмы повлияли на наше выступление в первой части сезона. Сложно сказать, насколько сильно.

    Мы и без травмированных игроков выступали хорошо. С ними было бы еще лучше. Может быть, "Спартак" был бы выше, если бы не травмы», — приводит слова Мелешина «Спорт-Экспресс».

    Большую часть первой половины сезона «Спартак» провел без основных полузащитников Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса Перейры.

    Первый травмировался в игре 4-го тура РПЛ с «Уралом», а второй получил повреждение в матче 8-го тура с «Зенитом».

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