«Флорида»
Турнирное положение: «Флорида» на отличном ходу и сметает буквально всех на своем пути. Морис провел перезагрузку своего клуба, и она пошла ему только на пользу.
Последние матчи: У «пантер» уже пять побед подряд, а в последнем поединке против «Тампы» клуб Бобровского так и вовсе устроил своему сопернику унижение (9:2).
Травмированные игроки: Сейчас команды из одноименного штата не может играть Экблад из-за повреждения верхней части тела, а участие Локвуда под вопросом из-за недавно полученного сотрясения.
Общий тонус клуба: В таком настроение хозяева матча просто не заметят на своем пути «Оттаву» и добудут очередную легкую победу.
«Оттава»
Турнирное положение: «Оттава» сейчас просто борется за престиж клуба, чтобы сыграть во всех оставшихся матчах регулярки достойно.
Последние матчи: «Сенаторз» снова выглядит неубедительно, поскольку проиграли очный матч «Чикаго» (2:3) за то, чтобы не финишировать последними в конференции.
Травмированные игроки: Команда из столицы Канады не имеет ни одного травмированного игрока, поэтому глубина состава дает дополнительное преимущество коллективу Жака Мартина.
Общий тонус клуба: В игре против «Флориды» у гостей есть шансы победить только в том случае, если хозяева совсем выйдут на прогулку.
Статистика для ставок
- «Флорида» выиграла пять последних матчей по календарю
- На своем льду «пантеры» не проигрывают «Оттаве» с 2021 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.70, на ничью — 5.20, на гостей — 4.27.
Прогноз: Хозяева не заметят своего соперника.
Альтернативный прогноз: Во встрече будет много голов на любой вкус.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.70.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.25.