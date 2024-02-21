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    «Флорида» нокаутирует «Оттаву»

    «Флорида» — «Оттава». Ставка (к. 1.70), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 21 февраля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Оттава»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2024 года

    «Флорида»

    Турнирное положение: «Флорида» на отличном ходу и сметает буквально всех на своем пути. Морис провел перезагрузку своего клуба, и она пошла ему только на пользу.

    Последние матчи: У «пантер» уже пять побед подряд, а в последнем поединке против «Тампы» клуб Бобровского так и вовсе устроил своему сопернику унижение (9:2).

    Травмированные игроки: Сейчас команды из одноименного штата не может играть Экблад из-за повреждения верхней части тела, а участие Локвуда под вопросом из-за недавно полученного сотрясения.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: В таком настроение хозяева матча просто не заметят на своем пути «Оттаву» и добудут очередную легкую победу.

    «Оттава»

    Турнирное положение: «Оттава» сейчас просто борется за престиж клуба, чтобы сыграть во всех оставшихся матчах регулярки достойно.

    Последние матчи: «Сенаторз» снова выглядит неубедительно, поскольку проиграли очный матч «Чикаго» (2:3) за то, чтобы не финишировать последними в конференции.

    Травмированные игроки: Команда из столицы Канады не имеет ни одного травмированного игрока, поэтому глубина состава дает дополнительное преимущество коллективу Жака Мартина.

    Общий тонус клуба: В игре против «Флориды» у гостей есть шансы победить только в том случае, если хозяева совсем выйдут на прогулку.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» выиграла пять последних матчей по календарю

    • На своем льду «пантеры» не проигрывают «Оттаве» с 2021 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.70, на ничью — 5.20, на гостей — 4.27.

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    Прогноз: Хозяева не заметят своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Во встрече будет много голов на любой вкус.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.70.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.25.

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    «Флорида» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» нокаутирует «Оттаву»
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