В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: «Флорида» на отличном ходу и сметает буквально всех на своем пути. Морис провел перезагрузку своего клуба, и она пошла ему только на пользу.

Последние матчи: У «пантер» уже пять побед подряд, а в последнем поединке против «Тампы» клуб Бобровского так и вовсе устроил своему сопернику унижение (9:2).

Травмированные игроки: Сейчас команды из одноименного штата не может играть Экблад из-за повреждения верхней части тела, а участие Локвуда под вопросом из-за недавно полученного сотрясения.

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Общий тонус клуба: В таком настроение хозяева матча просто не заметят на своем пути «Оттаву» и добудут очередную легкую победу.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттава» сейчас просто борется за престиж клуба, чтобы сыграть во всех оставшихся матчах регулярки достойно.

Последние матчи: «Сенаторз» снова выглядит неубедительно, поскольку проиграли очный матч «Чикаго» (2:3) за то, чтобы не финишировать последними в конференции.

Травмированные игроки: Команда из столицы Канады не имеет ни одного травмированного игрока, поэтому глубина состава дает дополнительное преимущество коллективу Жака Мартина.

Общий тонус клуба: В игре против «Флориды» у гостей есть шансы победить только в том случае, если хозяева совсем выйдут на прогулку.

Статистика для ставок

«Флорида» выиграла пять последних матчей по календарю

На своем льду «пантеры» не проигрывают «Оттаве» с 2021 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.70, на ничью — 5.20, на гостей — 4.27.

Прогноз: Хозяева не заметят своего соперника.

Альтернативный прогноз: Во встрече будет много голов на любой вкус.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.70.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.25.