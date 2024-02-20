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    «Спартак» деклассирует киргизов

    «Спартак» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Абдыш-Ата»
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    Александр Соболев
    В рамках международного товарищеского поединка 20 февраля пройдет матч «Спартак» — «Абдыш-Ата». Начало — 16:30 (мск). «Спартак» — «Абдыш-Ата»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 4 контрольных поединков были выиграны 3. Причем подопечные Гильермо Абаскаля не справились только с «Ростовом» (0:3).

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Спартак» добыл уверенную викторию над «Кайратом» (6:0).

    В 4 товарищеских матчах спартаковцы настреляли уже 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 5 мячей.

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    Вот только ситуация с Квинси Промесом явно не радует. Вероятнее всего, голландец вряд ли поможет москвичам весной.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Спартак» явно намеревается продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

    При этом предстоящая игра с киргизами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

    Спартаковцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей. Александр Соболев и его партнеры уж точно будут активны у ворот соперника.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» успешно выступает в азиатском Кубке АФК.

    При этом «Абдыш-Ата» выиграла свою группу, добыв 5 побед в 6 поединках.

    Последние матчи: в своем последнем поединке «Абдыш-Ата» разнес в клочья оборону «Мерва» (8:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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  • 16/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Абдыш-Ата» выглядят весьма монолитным коллективом. Правда, с соперником уровня «Спартака» команде явно будет непросто.

    Победная серия команды ныне составляет 9 матчей. Причем с реализацией у киргизов полный порядок.

    В этом поединке киргизы явно сыграют вторым номером. Впрочем, «Абдыш-Ата» умеет результативно контратаковать.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» в 4 контрольных матчах добыл 3 победы

    • «Абдыш-Ата» выиграла 9 своих последних матчей

    • В двух своих последних матчах «Спартак» забил 11 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 16.50, а победа соперника — в скромные 43.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.24 и 3.50.

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    Прогноз: Подопечные Абаскаля по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут активны в атаке.

    «Спартак» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и обороняются москвичи неплохо.

    Ставка: Фора «Спартака» -3.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что киргизы сумеют отличиться в воротах москвичей.

    Ставка: Обе забьют за 3.62

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    «Спартак» — «Абдыш-Ата»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» деклассирует киргизов
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