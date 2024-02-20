В рамках международного товарищеского поединка 20 февраля пройдет матч «Спартак» — «Абдыш-Ата». Начало — 16:30 (мск). «Спартак» — «Абдыш-Ата»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Эта команда весьма неплохо выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 4 контрольных поединков были выиграны 3. Причем подопечные Гильермо Абаскаля не справились только с «Ростовом» (0:3).

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Спартак» добыл уверенную викторию над «Кайратом» (6:0).

В 4 товарищеских матчах спартаковцы настреляли уже 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота москвичи пропустили 5 мячей.

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Вот только ситуация с Квинси Промесом явно не радует. Вероятнее всего, голландец вряд ли поможет москвичам весной.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» явно намеревается продолжить свой успешный ход в контрольных матчах.

При этом предстоящая игра с киргизами является отличной возможностью продолжить серию успешных поединков.

Спартаковцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей. Александр Соболев и его партнеры уж точно будут активны у ворот соперника.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» успешно выступает в азиатском Кубке АФК.

При этом «Абдыш-Ата» выиграла свою группу, добыв 5 побед в 6 поединках.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Абдыш-Ата» разнес в клочья оборону «Мерва» (8:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Абдыш-Ата» выглядят весьма монолитным коллективом. Правда, с соперником уровня «Спартака» команде явно будет непросто.

Победная серия команды ныне составляет 9 матчей. Причем с реализацией у киргизов полный порядок.

В этом поединке киргизы явно сыграют вторым номером. Впрочем, «Абдыш-Ата» умеет результативно контратаковать.

Статистика для ставок

«Спартак» в 4 контрольных матчах добыл 3 победы

«Абдыш-Ата» выиграла 9 своих последних матчей

В двух своих последних матчах «Спартак» забил 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 16.50, а победа соперника — в скромные 43.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.24 и 3.50.

Прогноз: Подопечные Абаскаля по игре выглядят сильнее соперника, и явно будут активны в атаке.

«Спартак» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, да и обороняются москвичи неплохо.

Ставка: Фора «Спартака» -3.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что киргизы сумеют отличиться в воротах москвичей.

Ставка: Обе забьют за 3.62