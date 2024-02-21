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    «Шинник» наконец-то победит?

    «Шинник» — «Волга». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Волга»
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    Дмитрий Черышев
    В рамках товарищеского поединка 21 февраля пройдет матч «Шинник» — «Волга». Начало — 16:00 (мск). «Шинник» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шинник»

    Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах.

    Из 4 контрольных поединков ярославцы проиграли дважды при 2 ничьих. Правда, Дмитрий Черышев, по сути, строит новый коллектив.

    Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Шинник» расписал мировую со «СКА-Хабаровском» (0:0).

    В 4 товарищеских матчах ярославцы забили всего лишь один мяч в ворота соперников. А вот в свои ворота команда Черышева пропустила 3 мяча.

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    Проблемы с реализацией являются главным бичом ярославцев. Впрочем, Черышев пока только экспериментирует.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Шинник» ужасно выглядит в атаке. Так что в этой встрече подопечные Черышева настроены поправить неудачную статистику.

    Поединки с «Волгой» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 3 очных встреч проиграна одна при 2 ничьих.

    Наверняка в этом поединке ярославцы сыграют с позиции силы. Пора бы команде Черышева прибавлять, да и соперник не столь силен.

    «Волга»

    Турнирное положение: «Волга» продолжает свою серию контрольных поединков.

    В 4 товарищеских поединках клуб из Ульяновска добыл 2 виктории при 1 поражении.

    Последние матчи: в своем последнем поединке «Волга» нанесла поражение ташкентскому «Локомотиву» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Волга» выглядит симпатично. Правда, ульяновцам пока не хватает пресловутой солидности.

    На сборах «Волга» проиграла лишь однажды. Команда минимально уступила крепкому «Новосибирску».

    При этом «Волга» переиграла «Челябинск» (1:0). А вот поединок с «Жетысу» не выявил победителя (0:0).

    Статистика для ставок

    • 2 последних очных поединка соперников завершились вничью

    • «Волга» в 4 спаррингах пропустила лишь 1 мяч

    • «Шинник» в 4 контрольных матчах отличился лишь 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.24, а победа соперника — в скромные 3.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.28 и 1.64.

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    Прогноз: Ярославцам пора бы начинать побеждать на сборах, так что ждем прогресса в плане реализации.

    «Шинник» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же обыгрывать полпреда второй лиги команда просто обязана.

    Ставка: Победа «Шинника» за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих смогут забить 2 и более голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

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