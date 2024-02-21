В рамках товарищеского поединка 21 февраля пройдет матч «Шинник» — «Волга». Начало — 16:00 (мск). «Шинник» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах.

Из 4 контрольных поединков ярославцы проиграли дважды при 2 ничьих. Правда, Дмитрий Черышев, по сути, строит новый коллектив.

Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Шинник» расписал мировую со «СКА-Хабаровском» (0:0).

В 4 товарищеских матчах ярославцы забили всего лишь один мяч в ворота соперников. А вот в свои ворота команда Черышева пропустила 3 мяча.

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Проблемы с реализацией являются главным бичом ярославцев. Впрочем, Черышев пока только экспериментирует.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Шинник» ужасно выглядит в атаке. Так что в этой встрече подопечные Черышева настроены поправить неудачную статистику.

Поединки с «Волгой» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 3 очных встреч проиграна одна при 2 ничьих.

Наверняка в этом поединке ярославцы сыграют с позиции силы. Пора бы команде Черышева прибавлять, да и соперник не столь силен.

«Волга»

Турнирное положение: «Волга» продолжает свою серию контрольных поединков.

В 4 товарищеских поединках клуб из Ульяновска добыл 2 виктории при 1 поражении.

Последние матчи: в своем последнем поединке «Волга» нанесла поражение ташкентскому «Локомотиву» (2:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Волга» выглядит симпатично. Правда, ульяновцам пока не хватает пресловутой солидности.

На сборах «Волга» проиграла лишь однажды. Команда минимально уступила крепкому «Новосибирску».

При этом «Волга» переиграла «Челябинск» (1:0). А вот поединок с «Жетысу» не выявил победителя (0:0).

Статистика для ставок

2 последних очных поединка соперников завершились вничью

«Волга» в 4 спаррингах пропустила лишь 1 мяч

«Шинник» в 4 контрольных матчах отличился лишь 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.24, а победа соперника — в скромные 3.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.28 и 1.64.

Прогноз: Ярославцам пора бы начинать побеждать на сборах, так что ждем прогресса в плане реализации.

«Шинник» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же обыгрывать полпреда второй лиги команда просто обязана.

Ставка: Победа «Шинника» за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих смогут забить 2 и более голов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28