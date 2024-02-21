«Шинник»
Турнирное положение:: Эта команда не столь уверенно выглядит на нынешних тренировочных сборах.
Из 4 контрольных поединков ярославцы проиграли дважды при 2 ничьих. Правда, Дмитрий Черышев, по сути, строит новый коллектив.
Последние матчи: в предыдущем контрольном поединке «Шинник» расписал мировую со «СКА-Хабаровском» (0:0).
В 4 товарищеских матчах ярославцы забили всего лишь один мяч в ворота соперников. А вот в свои ворота команда Черышева пропустила 3 мяча.
Проблемы с реализацией являются главным бичом ярославцев. Впрочем, Черышев пока только экспериментирует.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Шинник» ужасно выглядит в атаке. Так что в этой встрече подопечные Черышева настроены поправить неудачную статистику.
Поединки с «Волгой» для команды традиционно складываются не лучшим образом. Из 3 очных встреч проиграна одна при 2 ничьих.
Наверняка в этом поединке ярославцы сыграют с позиции силы. Пора бы команде Черышева прибавлять, да и соперник не столь силен.
«Волга»
Турнирное положение: «Волга» продолжает свою серию контрольных поединков.
В 4 товарищеских поединках клуб из Ульяновска добыл 2 виктории при 1 поражении.
Последние матчи: в своем последнем поединке «Волга» нанесла поражение ташкентскому «Локомотиву» (2:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Волга» выглядит симпатично. Правда, ульяновцам пока не хватает пресловутой солидности.
На сборах «Волга» проиграла лишь однажды. Команда минимально уступила крепкому «Новосибирску».
При этом «Волга» переиграла «Челябинск» (1:0). А вот поединок с «Жетысу» не выявил победителя (0:0).
Статистика для ставок
- 2 последних очных поединка соперников завершились вничью
- «Волга» в 4 спаррингах пропустила лишь 1 мяч
- «Шинник» в 4 контрольных матчах отличился лишь 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.24, а победа соперника — в скромные 3.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.28 и 1.64.
Прогноз: Ярославцам пора бы начинать побеждать на сборах, так что ждем прогресса в плане реализации.
«Шинник» явно намеревается улучшить собственные атакующие показатели, к тому же обыгрывать полпреда второй лиги команда просто обязана.
Ставка: Победа «Шинника» за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих смогут забить 2 и более голов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28