В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 21 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: «Виннипег» по делу входит в группу лидеров, которая и определит между собой победителя западной конференции. На данный момент времени «Джетс» на четвертой строчке в конференции, но отставание от «Ванкувера» все ещё отыгрываемое.

Последние матчи: В трех последних матчах подопечные Боунесса ни разу не проиграли, а в крайнем поединке как раза расправились с самими «касатками» (4:2).

Коэффициенты матча Виннипег — Миннесота 1X2Новым игрокам 2.004.403.05Бонус$9500

Травмированные игроки: Радует, что у клуба из Манитобы нет ни одного травмированного игрока, который официально бы находится в лазарете.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: У хозяев больше шансов победить в предстоящем поединке, но в НХЛ бывает всякое, тем более «Миннесота» не относится к числу робких соперников.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» демонстрирует огромное желание поспасть в весеннюю стадию турнира, поскольку за последние пару недель смогла сделать серьезный спурт и приблизиться к первой восьмерке.

Последние матчи: В последнем поединке «Уайлд» все же проиграли «Баффало» (2:3 ОТ), но игра была равной и могла закончиться в пользу подопечных Хайнса.

Травмированные игроки: Травмированных у клуба из Сент-Пола не так много, как у остальных команд лиги, но все же Марун, Сперджен и Фолиньо могли пригодиться на данном этапе сезона.

Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гостям придется очень сильно постараться, чтобы увезти победу из Канады.

Статистика для ставок

«Миннесота» за шесть последних матчей проиграла всего лишь раз

«Виннипег» выиграл у «Миннесоты» три последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.64, на гостей — 3.17.

Прогноз: Хозяева имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Встреча может не завершиться в основное время матча.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.