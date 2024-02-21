«Виннипег»
Турнирное положение: «Виннипег» по делу входит в группу лидеров, которая и определит между собой победителя западной конференции. На данный момент времени «Джетс» на четвертой строчке в конференции, но отставание от «Ванкувера» все ещё отыгрываемое.
Последние матчи: В трех последних матчах подопечные Боунесса ни разу не проиграли, а в крайнем поединке как раза расправились с самими «касатками» (4:2).
Коэффициенты матча Виннипег — Миннесота
Травмированные игроки: Радует, что у клуба из Манитобы нет ни одного травмированного игрока, который официально бы находится в лазарете.
Общий тонус клуба: У хозяев больше шансов победить в предстоящем поединке, но в НХЛ бывает всякое, тем более «Миннесота» не относится к числу робких соперников.
«Миннесота»
Турнирное положение: «Миннесота» демонстрирует огромное желание поспасть в весеннюю стадию турнира, поскольку за последние пару недель смогла сделать серьезный спурт и приблизиться к первой восьмерке.
Последние матчи: В последнем поединке «Уайлд» все же проиграли «Баффало» (2:3 ОТ), но игра была равной и могла закончиться в пользу подопечных Хайнса.
Травмированные игроки: Травмированных у клуба из Сент-Пола не так много, как у остальных команд лиги, но все же Марун, Сперджен и Фолиньо могли пригодиться на данном этапе сезона.
Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гостям придется очень сильно постараться, чтобы увезти победу из Канады.
Статистика для ставок
- «Миннесота» за шесть последних матчей проиграла всего лишь раз
- «Виннипег» выиграл у «Миннесоты» три последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.64, на гостей — 3.17.
Прогноз: Хозяева имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Встреча может не завершиться в основное время матча.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.