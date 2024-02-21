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    «Виннипег» продолжит победную серию?

    «Виннипег» — «Миннесота». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 21 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Миннесота»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Миннесота». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 21 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Февраля 2024 года

    «Виннипег»

    Турнирное положение: «Виннипег» по делу входит в группу лидеров, которая и определит между собой победителя западной конференции. На данный момент времени «Джетс» на четвертой строчке в конференции, но отставание от «Ванкувера» все ещё отыгрываемое.

    Последние матчи: В трех последних матчах подопечные Боунесса ни разу не проиграли, а в крайнем поединке как раза расправились с самими «касатками» (4:2).

    Коэффициенты матча Виннипег — Миннесота

    1X2Новым игрокам
  • 2.004.403.05Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: Радует, что у клуба из Манитобы нет ни одного травмированного игрока, который официально бы находится в лазарете.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: У хозяев больше шансов победить в предстоящем поединке, но в НХЛ бывает всякое, тем более «Миннесота» не относится к числу робких соперников.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Миннесота» демонстрирует огромное желание поспасть в весеннюю стадию турнира, поскольку за последние пару недель смогла сделать серьезный спурт и приблизиться к первой восьмерке.

    Последние матчи: В последнем поединке «Уайлд» все же проиграли «Баффало» (2:3 ОТ), но игра была равной и могла закончиться в пользу подопечных Хайнса.

    Травмированные игроки: Травмированных у клуба из Сент-Пола не так много, как у остальных команд лиги, но все же Марун, Сперджен и Фолиньо могли пригодиться на данном этапе сезона.

    Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гостям придется очень сильно постараться, чтобы увезти победу из Канады.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» за шесть последних матчей проиграла всего лишь раз

    • «Виннипег» выиграл у «Миннесоты» три последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.64, на гостей — 3.17.

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    Прогноз: Хозяева имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Встреча может не завершиться в основное время матча.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.07.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.

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    «Виннипег» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» продолжит победную серию?
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