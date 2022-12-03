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    Сандерленд — Миллуолл. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.12.2022 в 15:30 начнется матч в английском Чемпионшипе Сандерленд — Миллуолл

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сандерленд
    Сандерленд и Миллуолл начнут матч в 15:30 в английском Чемпионшипе, 03.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Сандерленд» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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