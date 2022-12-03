«Сандерленд» сыграет на своем поле с «Миллуоллом» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 15:30 мск. «Сандерленд» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 15 место не устраивает, тем паче, до того «Сандерленд» считался едва ли не претендентом на топ-6.

Позапрошлый тур команда провела неудачно. Дома коллектив минимально уступил «Кардиффу» (0:1).

А вот в минувшем поединке Чемпионшипе «Черные Коты» сумели обыграть на выезде «Бирмингем» (2:1).

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В последних пяти матчах, один из которых был товарищеским, клуб потерпел только одно поражение при трех победах, а значит он постепенно прибавляет.

«Миллуолл»

«Миллуолл» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа даже одно время претендовал на плей-офф. Однако в итоге занял лишь девятую позицию.

В этом сезоне лондонцы снова претендуют на плей-офф. По итогам 20 матчей они занимают шестое место — последнее в этой зоне.

С учетом того, что у команды есть поединок в запасе, то потенциально она занимает четвертую позицию. Отставание от проходной в АПЛ 2-й строчки составляет семь очков.

Клуб не знает поражений в последних четырех поединках, включая один контрольный, при трех ничьих и одной победе, поэтому обыграть его будет непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Сандерленда», коэффициент на победу которого равен 2,50, успех «Миллуолла» оценивается в 2,80, ничья — в 3,20.

Хотя хозяева — фавориты, неуступчивость гостей налицо, что обещает упорный характер поединка.

Поэтому наши прогноз и ставка — первый тайм завершится вничью за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Миллуолл» не забьет за 2,75, что вполне реально, поскольку в трех из пяти последних матчей ему это не удавалось.