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    Удержится ли «Миллуолл» в зоне плей-офф?

    «Сандерленд» — «Миллуолл». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 3 декабря 2022 года

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    «Сандерленд» сыграет на своем поле с «Миллуоллом» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 15:30 мск. «Сандерленд» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сандерленд»

    Эта команда не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 15 место не устраивает, тем паче, до того «Сандерленд» считался едва ли не претендентом на топ-6.

    Позапрошлый тур команда провела неудачно. Дома коллектив минимально уступил «Кардиффу» (0:1).

    А вот в минувшем поединке Чемпионшипе «Черные Коты» сумели обыграть на выезде «Бирмингем» (2:1).

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    В последних пяти матчах, один из которых был товарищеским, клуб потерпел только одно поражение при трех победах, а значит он постепенно прибавляет.

    «Миллуолл»

    «Миллуолл» в прошлом розыгрыше Чемпионшипа даже одно время претендовал на плей-офф. Однако в итоге занял лишь девятую позицию.

    В этом сезоне лондонцы снова претендуют на плей-офф. По итогам 20 матчей они занимают шестое место — последнее в этой зоне.

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    • С учетом того, что у команды есть поединок в запасе, то потенциально она занимает четвертую позицию. Отставание от проходной в АПЛ 2-й строчки составляет семь очков.

    Клуб не знает поражений в последних четырех поединках, включая один контрольный, при трех ничьих и одной победе, поэтому обыграть его будет непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Сандерленда», коэффициент на победу которого равен 2,50, успех «Миллуолла» оценивается в 2,80, ничья — в 3,20.

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    Хотя хозяева — фавориты, неуступчивость гостей налицо, что обещает упорный характер поединка.

    Поэтому наши прогноз и ставка — первый тайм завершится вничью за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Миллуолл» не забьет за 2,75, что вполне реально, поскольку в трех из пяти последних матчей ему это не удавалось.

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    «Сандерленд» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Миллуолл» в зоне плей-офф?
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