ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коди ГакпоНидерланды — США. Онлайн
  • 17:22
    • «Спартак» и «Зенит» узнали соперников по Кубку России
  • 15:29
    • Защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация на 15 матчей
    Все новости спорта

    Игнатьев: С переходом в «Локомотив» я набрал хорошую форму и выступал здорово

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал свое выступление за железнодорожников в первой половине сезона и рассказал о восстановлении после травмы.

    Иван Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Игнатьев

    Форвард также поделился впечатлениями от нового главного тренера команды Михаила Галактионова.

    «Я уже вылечился. После сборов увидите меня на поле. Нам нужно подняться с того места в таблице, где мы сейчас находимся.

    Считаю, что с переходом в "Локомотив" я набрал хорошую форму и выступал здорово, несмотря на то, что голов хотелось забить побольше. Надо к этому стремиться.

    Я часто смотрю свои матчи, анализирую, где можно сделать лучше. Но видно, что кондиции хорошие, много помогал команде. После сборов хочу стать еще лучше.

    Как Галактионов? Хорошо. Мы давно знакомы, знаю все его требования. Мы не работали до этого в клубе, только в сборной. Поэтому что-то все равно в новинку.

    У иностранных тренеров подчерпнул для себя подход к делу. Может, у них что-то не получилось, но мотивацию и стремление у них было не отнять.

    Во время восстановления каждый день проводил на базе. Тренировался индивидуально. Не было проблем, потому что делать упражнения было можно», — заявил Игнатьев Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Альбиселесте» легко справятся с «соккеруз»
  • Аргентина — Австралия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Оппонентам может не хватить 90 минут
  • Нидерланды — США. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сколько раундов понадобится Тайсону Фьюри, чтобы нокаутировать Дерека Чисору?
  • Фьюри — Чисора. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс 3 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фьюри — Чисора
  • Бокс
  • Завтра в 01:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Англия — Сенегал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры