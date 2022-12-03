Игнатьев: С переходом в «Локомотив» я набрал хорошую форму и выступал здорово

Нападающийпрокомментировал свое выступление за железнодорожников в первой половине сезона и рассказал о восстановлении после травмы.

Форвард также поделился впечатлениями от нового главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Я уже вылечился. После сборов увидите меня на поле. Нам нужно подняться с того места в таблице, где мы сейчас находимся.

Считаю, что с переходом в "Локомотив" я набрал хорошую форму и выступал здорово, несмотря на то, что голов хотелось забить побольше. Надо к этому стремиться.

Я часто смотрю свои матчи, анализирую, где можно сделать лучше. Но видно, что кондиции хорошие, много помогал команде. После сборов хочу стать еще лучше.

Как Галактионов? Хорошо. Мы давно знакомы, знаю все его требования. Мы не работали до этого в клубе, только в сборной. Поэтому что-то все равно в новинку.

У иностранных тренеров подчерпнул для себя подход к делу. Может, у них что-то не получилось, но мотивацию и стремление у них было не отнять.

Во время восстановления каждый день проводил на базе. Тренировался индивидуально. Не было проблем, потому что делать упражнения было можно», — заявил Игнатьев Sport24.