Сон Хын Мин: Горжусь моими партнерами по команде

Нападающий сборной Южной Кореиподелился эмоциями после выхода команды в плей-офф ЧМ-2022 после победы над(2:1).

«Я давно ждал этого момента и верил, что у нас все получится. Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана, но мои товарищи по команде прикрывали меня.

Я так благодарен им и так горжусь ими. Они никогда не сдавались и шли на жертвы ради команды», — приводит слова Сон Хын Мина Sky Sports.

Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, по итогам трех туров с 6 очками заняла первое место в группе H.

Второй сборной, вышедшей из группы, стала Корея (4), которая опередила Уругвай (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей.