Навас: Коста-Рике не хватило нескольких моментов, чтобы пройти в следующий раунд

Голкипер сборной Коста-Рикиподвел итога матча с Германией (2:4) в заключительном туре группового этап чемпионата мира-2022.

«Нелегко вернуться после 0:7 в первой игре против Испании, мы недовольны, потому что цель не выполнена, но это очень высокий уровень. Мы показали характер, менталитет костариканцев.

Нам не хватило нескольких моментов, чтобы пройти в следующий раунд. Можем гордиться усилиями, которые приложили. Также гордимся тем, что Коста-Рика претендует на участие в третьем чемпионате мира подряд. Нам нужны такие матчи, чтобы страна продолжала расти», — приводит L'Equipe слова Наваса.

Сборная Коста-Рики с тремя очками финишировала на четвертом месте в своем квартете.