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    Тренер сборной Канады: Показали свой дух и мужество, мы боролись в каждом матче

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    Главный тренер сборной Канады Джон Хердман поделился впечатлениями от матча против Марокко (1:2) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022.

    Джон Хердман
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    Джон Хердман

    «Мы были в двух шагах от того, чтобы набрать первые очки. Мы хотели забить, но этого не произошло.

    Все видели нашу стойкость, видели наше качество. Мы играли против марокканской команды, которая только что выиграла группу.

    Я думаю, Канада показала тот дух, то канадское мужество, ради которого мы сюда приехали. И иногда наше мастерство.

    Я горжусь тем, как эти парни показали себя. Нет ни одной игры, которой бы мы не гордились. Мы боролись за победу в каждом матче.

    Это первый раз за 36 лет, когда Канада была на ЧМ», — приводит слова Хердмана ВВС.

    Канада заняла четвертое место в группе F, не набрав ни одного очка. Команда проиграла Бельгии (0:1), Хорватии (1:4) и Марокко (1:2).

    С первого места из этой группы вышли марокканцы (7 очков), со второго — хорваты (5 очков).

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