Жоау Феликс может прибавить, если уйдет из «Атлетико», считает Форлан

Бывший нападающийсчитает, что форвард мадридского клубасможет улучшить свою игру, если сменит команду.

«Жоау Феликс — очень хороший футболист, он молод и очень талантлив.

Клуб заплатил за него большие деньги, однако он не показывает ту игру, которую от него ждут, но он все еще очень молод.

Идут разговоры о том, что он может уйти из "Атлетико", и, если это случится, он может улучшить свою игру. Я верю в это.

Такое часто случается. Например, это было с Филиппе Коутиньо, который очень мало играл за "Интер", но, перейдя в "Ливерпуль", сильно прибавил», — приводит слова Форлана Goal.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи за «Атлетико» во всех турнирах.

В 2019 году «Атлетико» заплатил «Бенфике» 127 млн евро за трансфер Феликса.