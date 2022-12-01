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    Жоау Феликс может прибавить, если уйдет из «Атлетико», считает Форлан

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    Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан считает, что форвард мадридского клуба Жоау Феликс сможет улучшить свою игру, если сменит команду.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Жоау Феликс — очень хороший футболист, он молод и очень талантлив.

    Клуб заплатил за него большие деньги, однако он не показывает ту игру, которую от него ждут, но он все еще очень молод.

    Идут разговоры о том, что он может уйти из "Атлетико", и, если это случится, он может улучшить свою игру. Я верю в это.

    Такое часто случается. Например, это было с Филиппе Коутиньо, который очень мало играл за "Интер", но, перейдя в "Ливерпуль", сильно прибавил», — приводит слова Форлана Goal.

    В нынешнем сезоне 23-летний Феликс забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи за «Атлетико» во всех турнирах.

    В 2019 году «Атлетико» заплатил «Бенфике» 127 млн евро за трансфер Феликса.

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