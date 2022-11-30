Экс-игрок «Арсенала»: Аршавин — сумасшедший как на поле, так и вне его

Бывший защитник лондонского «Арсенала»поделился мнением об экс-нападающем «канониров»

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.

«Андрей приехал к нам после фантастического для него чемпионата Европы, был в топ-форме. Мы его очень ждали.

Сумасшедший как на поле, так и вне его (смеется). Отличный игрок, он нам сильно помог.

Да, мы не выиграли тогда титулов, но Андрей вошел в историю "Арсенала" благодаря покеру в ворота "Ливерпуля" и голу "Барселоне".

Знаю, что Аршавин так ни разу и не сыграл на чемпионате мира. Есть много известных футболистов, так и не сыгравших на первенстве планеты. Мне вот посчастливилось принять участие в этом турнире — незабываемые эмоции.

Могут ли в будущем в "Арсенале" появиться российские игроки? У вас есть сильные игроки, те же Головин с Миранчуком, которые несколько лет выступают в Европе. Я знаю, что у вас сильная школа у "Краснодара", там много талантов. Так что посмотрим», — приводит слова Джуру «Российская газета».