Иран — США: счет 0:1, обзор гола

Кристиан Пулишич Фото: globallookpress.com
Автором победного гола стал полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, который отметился на 38-й минуте поединка.
Благодаря этой победе США набрали 5 очков и вышли на второе место в таблице квартета.
Футбол. ЧМ-2022. Группа B
Иран — США 0:1
Гол: 0:1 Кристиан Пулишич (38') Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Маджид Хоссеини, Мортеза Пуралиганджи, Милад Мохаммади (Али Карими, 45'), Али Голизаде (Карим Ансарифард, 77'), Ахмад Нуроллахи (Мехди Тораби, 71'), Саид Эззатоллахи, Эхсан Хаджсафи (Аболфазл Джалали, 71'), Мехди Тареми, Сердар Азмун (Саман Годдос, 46') США: Кристиан Пулишич (Бренден Ааронсон, 46'), Джошуа Сарджент (Хаджи Райт, 77'), Тимоти Уэа (Шакил Мур, 82'), Уэстон Маккенни (Келлин Перри-Акоста, 65'), Тайлер Адамс, Юнус Муса, Энтони Робинсон, Тим Рим, Кэмерон Картер-Викерс, Серджино Дест (Уолкер Циммерман, 82'), Мэтт Тёрнер Предупреждения: Тайлер Адамс (43'), Маджид Хоссеини (77'), Мохаммадхоссейн Канаани (83'), Аболфазл Джалали (90 + 6')
Иран из-за поражения опустился на третье место, оставшись с тремя баллами. Таким образом, место в плей-офф займут Штаты.