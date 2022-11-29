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    Уэльс — Англия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.11.2022 в 22:00 начнется матч в группе B чемпионата мира 2022 года Уэльс — Англия

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    Уэльс и Англия начнут матч в 22:00 в группе B чемпионата мира 2022 года, 29.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Англия» — «Уэльс» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Англия». Коэффициент ставки — 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Англия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Англия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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