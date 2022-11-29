Аньелли подал в отставку вместе с советом директоров «Ювентуса»

Андреа Аньелли Фото: globallookpress.com
По данным источника, на внеочередном заседании совета директоров президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления ушли в отставку.
Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.
«Совет директоров, учитывая направленность и актуальность нерешенных юридических, технических и бухгалтерских вопросов, счёл, что в наилучших интересах рекомендовать "Ювентусу" создать новый совет директоров для решения этих вопросов», — отмечено в заявлении клуба.
Аньелли руководил клубом с 2010 года. Он был одним из главных инициаторов создания Суперлиги.