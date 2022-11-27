«Зенит» — «Спартак»: счет матча 0:0 (4-2), обзор голов

Петербургскийв домашнем матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России обыграл московский— 0:0 (4-2 по пенальти).

Основное время матча прошло без забитых мячей и почти без опасных моментов, но во втором тайме страсти на поле постепенно начали закипать, а после финального свистка на поле началась стычка.

Началось всё с конфликта Промеса и Барриоса, а далее Родригао ногой врезал Николсону, который ответил сопернику, спровоцировав массовую драку.

После того, как страсти были успокоены, ВАР изучил потасовку и по итогам расследования красные карточки получили Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов у «Спартака», а также зенитовцы Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Команды же перешли к серии пенальти, где точнее были питерцы. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос пробил выше ворот, но голкипер хозяев Иван Куарежма отразил удары Антона Зиньковского и Даниила Денисова.

Футбол. Россия. Кубок Зенит — Спартак 1:0 Зенит: Иван, Вильмар Барриос, Дмитрий Чистяков (Зелимхан Бакаев, '), Клаудиньо (Александр Ерохин, 84'), Вячеслав Караваев (Андрей Мостовой, 61'), Далер Кузяев, Малком (Густаво Мантуан, 84'), Родриго, Дуглас Сантос, Иван Сергеев (Матео Кассьерра, 46'), Вендел Спартак: Александр Максименко, Даниил Денисов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Леон Классен (Николай Рассказов, 75'), Руслан Литвинов, Квинси Промес, Данил Пруцев, Мацей Рыбус, Александр Соболев (Шамар Николсон, 66'), Роман Зобнин Предупреждения: Георгий Джикия (60'), Данил Пруцев (63'), Леон Классен (65'), Шамар Николсон (73'), Родриго (73'), Роман Зобнин (73'), Далер Кузяев (74'), Мацей Рыбус (87'), Александр Ерохин (88'), Вильмар Барриос (90+6') Удаления: Шамар Николсон (90+8'), Александр Селихов (90+8'), Александр Соболев (90+8')

«Спартак» с 13 очками выиграл группу В и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. У «Зенита» 11 очков и третье место — питерцы продолжат выступление в нижней сетке плей-офф Кубка страны.