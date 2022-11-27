начнут матч в 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 27.11.2022.

Последний матч между собой: «Динамо-Махачкала» — «Шинник» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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