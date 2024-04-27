Норвежец Каспер Рууд сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 18:30 мск. Кецманович — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кецманович

Миомир начал турнир с классной победы над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 6:2.

Серб на удивление очень уверенно сыграл на своей подаче, не позволив сопернику взять на приеме хотя бы гейм.

Кецманович прошел первый раунд на третьем турнире подряд. Правда, в Монте-Карло и Бухаресте он выиграл лишь по одному матчу — у Маттео Берреттини (итальянец приехал на Лазурный берег сразу после победы в Марракеше, явно не в оптимальном состоянии) и Давида Гоффена соответственно.

Лучшим результатом Кецмановича в 2024-м пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

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Также стоит отметить, что Миомир в предыдущих сезонах ни разу не выигрывал в Мадриде больше одного матча.

Рууд

Каспер тем временем пока один из главных героев грунтового сезона.

На прошлой неделе норвежец стал чемпионом в Барселоне. Интересно, что он впервые в карьере выиграл турнир выше категории ATP 250.

В решающем матче Рууд одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:5, 6:3. При этом за весь турнир он не отдал ни сета.

Рууд взял реванш у грека за поражение в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

И да, в этом году Каспер выиграл уже 29 матчей — он лидер сезона по этому показателю.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: в прошлом году Каспер выиграл у Миомира в финале турнира в Эшториле со счетом 6:2, 7:6. Скорее всего, норвежцу снова хватит двух сетов для победы над сербом. Рууд снова демонстрирует свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов меньше 22,5 за 1.88.