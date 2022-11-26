В 13:00 26.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D ЧМ-2022 в Катаре.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тунис» — «Австралия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тунис»).

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