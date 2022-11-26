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    Мостовой: Смешно, когда футбольные люди говорят, что им неинтересен ЧМ-2022, потому что там нет сборной России

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    Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что его удивляет нежелание некоторых специалистов смотреть ЧМ-2022 из-за отсутствия сборной России.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Конечно, для меня чемпионат мира — это все еще праздник! Вот сейчас, например, мне звонят и спрашивают про Кубок России, а я говорю: "Ребят, ну какой Кубок России? Вы чего? Чемпионат мира идет!" Смешно же.

    Да, одним глазком можно посмотреть, ничего страшного, но все равно я буду следить за чемпионатом мира. Я же всю жизнь играл в футбол, и что, я теперь откажусь от всего этого?

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    • Меня, кстати, удивило, что некоторые футбольные люди сказали, что им неинтересен чемпионат мира, потому что там нет сборной России. Если бы это сказал кто-то не из мира футбола, то я бы еще поверил.

    Я же тоже многие виды спорта не смотрю, хотя я сам во многом участвовал, но просто мне неинтересно. Но когда подобное говорят они — это смешно», — приводит слова Мостового «На спорте».

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