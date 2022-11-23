Влашич: Трудно было найти брешь в обороне сборной Марокко

Никола Влашич Фото: globallookpress.com
«Это была тяжёлая игра, обе команды были хороши. Трудно было найти брешь в обороне соперника, их вратарь был надёжен.
Самое главное, что мы не проиграли. Думаю, дальше моментов и возможностей у нас будет больше. Обидно, что не удалось реализовать свои моменты в этой встрече.
Что касается повреждения, я почувствовал боль в икре, поэтому замена была произведена из предосторожности.
Не хочу заранее оценивать степень тяжести повреждения, узнаем всё после медосмотра», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.
Следующий матч сборная Хорватии проведет 27 ноября с Канадой.