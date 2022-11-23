Торрес — о 7:0 с Коста-Рикой: Мы хотели забить больше, потому что на ЧМ все решают голы

Ферран Торрес Фото: globallookpress.com
«Очень счастлив. Мы знали, что это будет сложный матч.
К перерыву мы уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании все решают голы.
Мы стараемся играть в своем стиле с 1-й по 90-ю минуту и ведем игру так, как хотим.
Теперь мы посмотрим видео матча Германии, мы постараемся перенести сегодняшнюю игру туда, куда захотим.
Я не знаю, являемся ли мы кандидатами [на победу], но мы хотим добиться больших успехов», — сказал игрок AS.