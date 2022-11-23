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    Торрес — о 7:0 с Коста-Рикой: Мы хотели забить больше, потому что на ЧМ все решают голы

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    Полузащитник сборная Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями после победы над сборной Коста-Рики (7:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    «Очень счастлив. Мы знали, что это будет сложный матч.

    К перерыву мы уже добились впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании все решают голы.

    Мы стараемся играть в своем стиле с 1-й по 90-ю минуту и ведем игру так, как хотим.

    Теперь мы посмотрим видео матча Германии, мы постараемся перенести сегодняшнюю игру туда, куда захотим.

    Я не знаю, являемся ли мы кандидатами [на победу], но мы хотим добиться больших успехов», — сказал игрок AS.

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