Мусиала: Хотел бы перенять у Месси то, как он обходит защитников

Полузащитники сборной Германиипрокомментировал сравнение с нападающим сборной Аргентины

«Сравнения с Месси — честь для меня, но нас довольно трудно сравнивать. Он выступает на топ-уровне на протяжении всей своей жизни.

Я хотел бы перенять у Месси то, как он обходит защитников соперника. Никогда не знаешь, что он будет делать в следующую секунду.

Месси будет ждать, пока ты сделаешь первый ход, а потом уйдет в другую сторону. То же самое относится к Неймару. Они спокойно работают с мячом и никуда не спешат.

Это освоили многие футболисты, но я чувствую, что еще могу улучшить этот аспект своей игры», — сказал Мусиала в интервью The Athletic.

23 ноября в 16:00 по московскому времени 19-летний Мусиала выйдет в стартовом составе сборной Германии на матч с Японией в 1-й встрече группового этапа чемпионата мира.