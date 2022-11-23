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    Мусиала: Хотел бы перенять у Месси то, как он обходит защитников

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    Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джама Мусиала прокомментировал сравнение с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

    Джама Мусиала
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    Джама Мусиала

    «Сравнения с Месси — честь для меня, но нас довольно трудно сравнивать. Он выступает на топ-уровне на протяжении всей своей жизни.

    Я хотел бы перенять у Месси то, как он обходит защитников соперника. Никогда не знаешь, что он будет делать в следующую секунду.

    Месси будет ждать, пока ты сделаешь первый ход, а потом уйдет в другую сторону. То же самое относится к Неймару. Они спокойно работают с мячом и никуда не спешат.

    Это освоили многие футболисты, но я чувствую, что еще могу улучшить этот аспект своей игры», — сказал Мусиала в интервью The Athletic.

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    • 23 ноября в 16:00 по московскому времени 19-летний Мусиала выйдет в стартовом составе сборной Германии на матч с Японией в 1-й встрече группового этапа чемпионата мира.

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