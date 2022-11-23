В 16:00 по московскому времени состоится матч первого тура группы E между чемпионами мира 2014 года Германией и одной из лучших команд Азии — сборной Японии. За ходом встречи, которая состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Германия

Сборная Германия — вторая самая успешная футбольная сборная в мире, четыре раза выигрывавшая титул сильнейшей команды планеты. Последний раз «Бундестим» побеждали на чемпионате мира 8 лет назад на полях Бразилии в 2014 году, переиграв в финале сборную Аргентины (1-0). Спустя четыре года на турнире в России немцев настигло «проклятье чемпионов». Как и в 2010 и 2014 годах действующий обладатель трофея не смог преодолеть групповую стадию и покинул мундиаль после трех матчей.

Что касается чемпионата мира в Катаре, то в финальную часть мундиаля подопечные Флика пробились без особых проблем. В десяти матчах отборочного турнира сборная Германии одержала 9 побед, уверенно заняв первую строчку в группе.

Немецкая команда провалили летне-осенний период Лиги Наций. «Бундестим» в 6-ти турах набрала лишь 7 очков и заняла только третье место в группе, пропустив вперед Италию и Венгрию. В рамках подготовки к чемпионату подопечные Флика 16 ноября в товарищеском матче с минимальным счетом переиграли сборную Омана. Победу сборной Германии принес гол нападающего «Вердера» Фуллкруга на 80-й минуте игры.

Япония

«Синие самураи» в шестой раз в истории примут участие в финальном турнире мирового первенства. В 21 веке японская команда стала постоянным участником чемпионатов мира, не пропустив ни одного турнира, начиная с домашнего мундиаля 2002 года. Правда дальше первого раунда плей-офф еще ни разу не забиралась. Один из самых памятных чемпионатов мира японцы провели 4 года назад. На турнире в России года сборная Японии была максимально близка к тому, чтобы наконец пробиться в восьмерку лучших, но эпохальный камбэк бельгийцев в 1/8 финала с голом Насера Шадли на 94-й минуте оставил «синих самураев» ни с чем (2-3).

На чемпионат мира в Катаре подопечные Хадзимэ Мориясу пробились через два этапа квалификации. На первой стадии японцы уверенно выиграли группу, одержав 8 побед в 8-ми матчах, а в заключительном раунде заняли вторую позицию в компании Саудовской Аравии, Австралии, Омана, Китая и Вьетнама.

Этой осенью сборная Японии сыграла в трех товарищеских матчах. Сначала «синие самураи» всухую переиграли сборную США (2-0), затем скатали скучные нули с Эквадором (0-0), а в последней игре уступили канадцам (1-2).

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в товарищеских матчах. В декабре 2004 года немецкая команда крупно переиграла японцев (3-0), а 30 июня 2006 года была зафиксирована результативная ничья (2-2).

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