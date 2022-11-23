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    Флик: Япония обыграла нас с точки зрения эффективности

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    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказал мнение о причинах поражения от Японии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

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    «Никласу [Зюле] просто нужно быть внимательнее. Он оставил [игрока японцев] не в офсайде, потому что сделал два или три лишних шага. Сегодня нам пришлось заплатить за индивидуальные ошибки.

    В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас с точки зрения эффективности и забила еще один гол.

    Индивидуальные ошибки, которые мы допустили, не должны были случиться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и сегодня они так и делали.

    Замены нарушили ритм команды? Мы просто хотели добавить свежей энергии. Томас [Мюллер] давно не играл, так что это было правильно.

    Мы не должны были допускать индивидуальные ошибки, но допустили их. Поэтому мы проиграли.

    Теперь мы должны смотреть вперед. Есть еще шесть очков, которые нужно набрать. Мы хотим их получить — и это то, над чем мы будем работать», — цитирует тренера Bayern & Germany.

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