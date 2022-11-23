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    Бускетс: Я склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет для меня последним

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    Полузащитник Сборной Испании Серхио Бускетс заявил, что этот чемпионат мира, скорее всего, станет для него последним.

    Серхио Бускетс
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    Серхио Бускетс

    «Я с нетерпением жду выступления на этом ЧМ. Мы все знаем, чего тренер хочет от нас, нас очень трудно обыграть.

    Я склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет для меня последним, чем к тому, что через четыре года сыграю еще раз», — цитирует Бускетса AS.

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    Напомним, 34-летний Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года. Сегодня, 23 ноября, испанцы проведут свой первый матч на ЧМ-2022, сыграв против Коста-Рики. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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