Бускетс: Я склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет для меня последним

Полузащитник Сборной Испаниизаявил, что этот чемпионат мира, скорее всего, станет для него последним.

«Я с нетерпением жду выступления на этом ЧМ. Мы все знаем, чего тренер хочет от нас, нас очень трудно обыграть.

Я склоняюсь к тому, что этот чемпионат мира будет для меня последним, чем к тому, что через четыре года сыграю еще раз», — цитирует Бускетса AS.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Напомним, 34-летний Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года. Сегодня, 23 ноября, испанцы проведут свой первый матч на ЧМ-2022, сыграв против Коста-Рики. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.