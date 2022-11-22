Гризманн, Мбаппе и Жиру сыграют с первых минут против Австралии

Стали известны стартовые составы Франции и Австралии на поединок 1-го тура группы D чемпионата мира.

Франция: Уго Льорис (капитан), Люка Эрнандес, Дайо Упамекано, Ибраима Конате, Бенжамен Павар, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Оливье Жиру.

Австралия: Мэттью Райан (капитан), Азиз Бехич, Кай Роулз, Гарри Суттар, Натаниэл Аткинсон, Мэттью Леки, Аарон Муй, Джексон Ирвин, Райли Макгри, Крэйг Гудвин, Митчелл Дюк.

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что Франция заявит свои права на фаворита группы. Свои соображения они выдали в прогнозе. Следить онлайн за ходом поединка можно здесь.