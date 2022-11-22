ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Фиальо и Муслим СалиховСрыв главного боя вечера из-за Деррика Льюиса, брутальный нокаут в исполнении россиянина Муслима Салихова. Обзор карда UFC Vegas 65
  • 15:07
    • Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022
  • 20:53
    • «МЮ» объявил о расставании с Криштиану Роналду
  • 22:17
    • СКА забросил 6 шайб в ворота ЦСКА
  • 20:56
    • Мексика и Польша сыграли нулевую ничью
  • 17:19
    • ЦСКА по пенальти проиграл «Уралу» в Кубке Росссии
    Все новости спорта

    Гризманн, Мбаппе и Жиру сыграют с первых минут против Австралии

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австралии
    Стали известны стартовые составы Франции и Австралии на поединок 1-го тура группы D чемпионата мира.

    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру

    Франция:
    • Уго Льорис (капитан), Люка Эрнандес, Дайо Упамекано, Ибраима Конате, Бенжамен Павар, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Оливье Жиру.

    Австралия:
    • Мэттью Райан (капитан), Азиз Бехич, Кай Роулз, Гарри Суттар, Натаниэл Аткинсон, Мэттью Леки, Аарон Муй, Джексон Ирвин, Райли Макгри, Крэйг Гудвин, Митчелл Дюк.

    Эксперты LiveSport.Ru уверены, что Франция заявит свои права на фаворита группы. Свои соображения они выдали в прогнозе. Следить онлайн за ходом поединка можно здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция сразу заявит свои права
  • Франция — Австралия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Ощутит ли Испания проблемы с Коста-Рикой?
  • Испания — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марокко — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры