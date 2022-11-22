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    Дания — Тунис. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.11.2022 в 16:00 начнется матч в группе D ЧМ-2022 в Катаре Дания — Тунис

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    В 16:00 22.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Дания — Тунис в группе D ЧМ-2022 в Катаре.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания» — «Тунис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Дания»).

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