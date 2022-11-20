В 19:00 20.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице турнира Катар занимает 1 место с 0 очками, Эквадор — 4 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Катар» — «Эквадор» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Катар» — «Эквадор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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