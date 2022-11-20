Карпин о матче с Таджикистаном: Никогда не согласился бы играть на таком поле, если бы не ситуация в сборной

Главный тренер сборной Россиипризнался, что его команде было тяжело играть на искусственном поле в

Сборная России не смогла выиграть у Таджикистана в товарищеском матче. Встреча в Душанбе завершилась вничью 0:0. В воскресенье, 20 ноября, команда Карпина встретится в Ташкенте со сборной Узбекистана.

«После Таджикистана качество газона в Ташкенте — топ. Я бы никогда в жизни не согласился играть на таком поле, как в последнем матче, если бы не нынешняя ситуация в сборной.

Слава богу, кроме Песьякова, никто не травмировался», — сказал Карпин, слова которого приводит «Чемпионат».

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