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    Сборная России проиграет Узбекистану с разгромным счетом?

    Узбекистан — Россия. Прогноз (к. 2.45) и ставки на товарищеский матч 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Узбекистан — Россия
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    Несколько дней назад сборная России не смогла выиграть у Таджикистана
    Сборная России сыграет на выезде с командой Узбекистана в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте, начало — в 15:00 мск. Узбекистан — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 20 Ноября 2022 года
    Узбекистан
  • Ташкент
    •  Узбекистан 15:00 Россия Россия
  • Москва
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    Узбекистан

    Сборная Узбекистана несколько дней назад выиграла у Казахстана — 2:0. В первом тайме отличились полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов и форвард «Ромы» Элдор Шомуродов.

    Факт, который заставит волновать поклонников российской сборной: Узбекистан выиграл семь из восьми предыдущих матчей.

    Коэффициенты матча Узбекистан — Россия

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    Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с Коста-Рикой — команда Сречко Катанеца уступила со счетом 1:2.

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    Но за несколько дней до этого Узбекистан выиграл у Камеруна (2:0), который, как известно, стал одним из участников чемпионата мира в Катаре.

    Россия

    Сборная России тем временем не смогла выиграть у Таджикистана. Встреча в Душанбе завершилась со счетом 0:0.

    Остается только догадываться, почему перед матчем букмекеры были уверены, что команда Валерия Карпина выиграет даже с закрытыми.

  • Эксперименты в ущерб зрелищности. Карпин жертвует результатом ради поиска нужных игроков
  • Главное сделать правильные выводы
  • 17/11/2022

    • Ничья — абсолютно закономерный результат. У россиян если и было какое-то преимущество игре, то едва заметное.

    Сборная России играла экспериментальным составом, этот момент тоже надо учитывать.

    Но также очевидно, что уровень этих игроков был ни чуть не выше, чем у тех, кто вышел на поле в составе Таджикистана.

    Это был всего лишь второй матч сборной России в этом году. В конце сентября команда Карпина с трудом выиграла у Киргизии (2:1).

    Прогноз и ставка

    На Узбекистан в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу России — за 2.24.

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    Карпин после игры в Душанбе подтвердил, что на матч против Узбекистана выйдет абсолютно другой состав.

    Но вряд ли игра сборной будет заметно отличаться по качеству. В лучшую сторону — точно нет.

    В отличие от Таджикистана, Узбекистан — действительно серьезный соперник, который уже неоднократно был в шаге от попадания в финальную часть чемпионата. И недавние матчи команды Катанеца подтверждают, что россиянам будет сложно выиграть в Ташкенте.

    Ставка — победа Узбекистана с форой (0) за 2.45.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Узбекистана больше 1,0 за 2.54. Ничего хорошего сборную России в этом матче не ждет.

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    Узбекистан — Россия: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Сборная России проиграет Узбекистану с разгромным счетом?
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