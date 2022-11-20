Сборная России сыграет на выезде с командой Узбекистана в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте, начало — в 15:00 мск. Узбекистан — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Узбекистан

Сборная Узбекистана несколько дней назад выиграла у Казахстана — 2:0. В первом тайме отличились полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов и форвард «Ромы» Элдор Шомуродов.

Факт, который заставит волновать поклонников российской сборной : Узбекистан выиграл семь из восьми предыдущих матчей.

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Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с Коста-Рикой — команда Сречко Катанеца уступила со счетом 1:2.

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Но за несколько дней до этого Узбекистан выиграл у Камеруна (2:0), который, как известно, стал одним из участников чемпионата мира в Катаре.

Россия

Сборная России тем временем не смогла выиграть у Таджикистана. Встреча в Душанбе завершилась со счетом 0:0.

Остается только догадываться, почему перед матчем букмекеры были уверены, что команда Валерия Карпина выиграет даже с закрытыми.

Ничья — абсолютно закономерный результат. У россиян если и было какое-то преимущество игре, то едва заметное.

Сборная России играла экспериментальным составом, этот момент тоже надо учитывать.

Но также очевидно, что уровень этих игроков был ни чуть не выше, чем у тех, кто вышел на поле в составе Таджикистана.

Это был всего лишь второй матч сборной России в этом году. В конце сентября команда Карпина с трудом выиграла у Киргизии (2:1).

Прогноз и ставка

На Узбекистан в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.10, а победу России — за 2.24.

Карпин после игры в Душанбе подтвердил, что на матч против Узбекистана выйдет абсолютно другой состав.

Но вряд ли игра сборной будет заметно отличаться по качеству. В лучшую сторону — точно нет.

В отличие от Таджикистана, Узбекистан — действительно серьезный соперник, который уже неоднократно был в шаге от попадания в финальную часть чемпионата. И недавние матчи команды Катанеца подтверждают, что россиянам будет сложно выиграть в Ташкенте.

Ставка — победа Узбекистана с форой (0) за 2.45.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Узбекистана больше 1,0 за 2.54. Ничего хорошего сборную России в этом матче не ждет.