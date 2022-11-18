Шунин — о замене после травмы Песьякова: Такие ситуации очень редкие

Вратарь сборной Россииподелился впечатлениями о товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

Шунин в это встрече вышел на замену после травмы Сергея Песьякова на 53-й минуте. При этом сам вратарь «Ростова» вышел на замену в перерыве матча.

«Была договоренность, что в матче с Таджикистаном сыграют Саша Селихов и Сережа Песьяков. Но, разумеется, я был готов в любой момент выйти на поле: был в заявке на матч, переодевался, разминался.

Такие ситуации очень редкие, когда одного вратаря меняют после первого тайма, а другой почти сразу получает травму. Хотелось бы пожелать Сереге скорейшего выздоровления.

Видел момент, когда Песьяков начал обрабатывать неудобный мяч, чуть подпрыгнул, оступился. Когда он начал выбивать мяч повторно, было видно, что что-то случилось.

Я сразу же побежал переодеваться. Конечно, выходить с первых минут после полноценной разминки проще, но выбора не было, вратарь должен быть готов к любой ситуации.

Показалось, что в первом тайме мы играли спокойно, а во второй половине соперник своей активностью и желанием взломать нашу оборону нарушил это спокойствие.

Почему не победили? Сложно сейчас ответить на этот вопрос: надо смотреть игру, разбирать. Понятно, что выполнили не всю установку тренера. Вряд ли дело в том, что на поле было много новичков: в этом году у нас практически в каждом матче на поле появляются дебютанты.

Искусственный газон для нас не в новинку, мы играем на нем в чемпионате стабильно раз в год. Раньше это была "Уфа", сейчас — "Оренбург".

В Душанбе газон не последнего поколения, но поле нормальное, ровное. Это ни в коем случае не должно быть отговоркой. Мы все были в равных условиях, играть надо на любом поле», — цитирует Шунина пресс-служба РФС.