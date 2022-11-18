В Венгрии пожизненно дисквалифицировали футболиста

Венгерская футбольная федерация пожизненно дисквалифицировала футболиста, направившего на ассистента главного арбитра пистолет во время матча региональной лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел 7 ноября. Во время игры некий человек наставил пистолет на судью, находясь за его спиной рядом со скамейкой запасных. Полиция идентифицировала человека с пистолетом как футболиста гостей Кристиана Тота, которого не должно было быть на скамейке запасных.

После этого игрок был пожизненно дисквалифицирован. Также против него было возбуждено уголовное дело.

«Мои действия были шуткой, у меня не было намерения причинить кому-либо вред! Пистолет принадлежал сыну одного из игроков на поле, это просто пластмассовый игрушечный пистолет, ничего особенного.

В тот момент мне даже в голову не пришло, какие могут быть последствия безрассудной шалости, о чем я тут же пожалел. Мне очень жаль, было крайне глупо создавать проблемы для других, для себя и для спорта», — заявил дисквалифицированный футболист.