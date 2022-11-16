Ташуев: «Зенит» еще не чемпион — все впереди. Они поняли, что нужно выкладываться на полную

Главный тренер «Ахмата»считает, чтопока рано называть победителем текущего чемпионата России.

«Ахмат» одержал гостевую победу над «Зенитом» (2:1) в 16-м туре РПЛ. Для питерской команды это поражение стало первым в сезоне.

«Зенит сейчас наоборот консолидируется и поймет, что нельзя расслабляться. В начале нашего матча было видно, что "Зенит" вышел обыгрывать нас "на классе" — не ожидали, что мы будет агрессивно прессинговать. Мы этим воспользовались.

"Спартак" сейчас точно жалеет, что не обыграл "Сочи" — разница очков стала бы еще меньше. "Зенит" еще не чемпион — все впереди. Но теперь они поняли, что нужно выкладываться на полную», — приводит слова Ташуева Sport24.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.