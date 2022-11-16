ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БразилииВ ожидании ЧМ-2022. «Селесао» в погоне за шестым титулом?
  • 10:05
    • Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Ташуев: «Зенит» еще не чемпион — все впереди. Они поняли, что нужно выкладываться на полную

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат Зенит Спартак РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что «Зенит» пока рано называть победителем текущего чемпионата России.

    Сергей Ташуев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ташуев

    «Ахмат» одержал гостевую победу над «Зенитом» (2:1) в 16-м туре РПЛ. Для питерской команды это поражение стало первым в сезоне.

    «Зенит сейчас наоборот консолидируется и поймет, что нельзя расслабляться. В начале нашего матча было видно, что "Зенит" вышел обыгрывать нас "на классе" — не ожидали, что мы будет агрессивно прессинговать. Мы этим воспользовались.

    "Спартак" сейчас точно жалеет, что не обыграл "Сочи" — разница очков стала бы еще меньше. "Зенит" еще не чемпион — все впереди. Но теперь они поняли, что нужно выкладываться на полную», — приводит слова Ташуева Sport24.

  • Личка о возможной связи «Оренбурга» с «Зенитом»: Если у кого-то есть доказательства, покажи их. Если нет — закрой рот
  • Читайте по теме

    • «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» учинит разгром «Факелу»
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • «Сультаны» устоят в первом тайме против грозного соперника
  • Оман — Германия. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Мексика и Швеция огорчат друг друга
  • Мексика — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Оман — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мексика — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Албания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Таджикистан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Иордания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Португалия — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры