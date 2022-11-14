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    Личка о возможной связи «Оренбурга» с «Зенитом»: Если у кого-то есть доказательства, покажи их. Если нет — закрой рот

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал слухи о том, что уральский клуб связан с «Зенитом» и «Сочи».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Ранее сообщалось, что скауты «Зенита» ищут игроков для «Оренбурга».

    «Это и немного обидно, и немного смешно.

    Например, Брайана Мансилью я знаю по "Расингу", два сезона он провел в чемпионате Португалии — у него хороший бэкграунд. Лукаса Веру нам предложил Алехандро Домингес.

    Мне кажется, в России часто домысливают. Я слышал, что могу возглавить "Сочи", который якобы считается частью иерархии. Зачем мне идти в "Сочи", если я хочу работать в "Оренбурге"? Если мне скажут: "Марцел, надо пойти в 'Сочи' — я поеду в Чехию. Я свободный человек, принимаю все решения сам.

    Такие разговоры меня удивляют, пока я не сталкивался с чем-то подобным. Если мне позвонит Семак и скажет: 'Марцел, в Зените Мостовой получает мало игрового времени, а с тобой он сможет развиваться, не хочешь ли взять его в аренду?' — конечно, я соглашусь. Не из-за того, что Мостовой — игрок 'Зенита', а потому, что он хороший футболист.

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    • Год назад я хотел взять в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова у 'Спартака', мне нравился Олусегун — еще до отъезда легионеров из основы 'Краснодара'. Для меня не имеет значения клуб, которому принадлежит игрок.

    Я верю в честность. Если у кого-то есть какие-то доказательства, покажи их. Если нет — закрой рот", — приводит слова Лички Sports.ru.

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