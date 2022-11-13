Президент «Оренбурга» — о хет-трике Сычевого: Это наш актив!

Президентпрокомментировал хет-трик нападающегов ворота(5:1) в 17-м туре РПЛ.

«Я умею предсказывать эти вещи! Я очень рад! Не могу сказать какова реальная стоимость Сычевого. Чтобы это понять, нужно еще подождать. Это наш актив!

Существует реальная жизнь. Первые 17 матчей мы закончили весьма. Впереди работа. Вы заметили, какой футбол показывает клуб.

Даже если бы проиграли с такой игрой, это бы о многом говорило», — сказал Еремякин «Спорт-экспрессу».

Всего на счету Сычевого 14 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Он делит первое место с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ.