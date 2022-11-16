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    Нигматуллин: Дзюбе стоит рассмотреть экзотические страны вроде Ирана или Саудовской Аравии

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    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

    «Действительно, в 34 года ждать на скамейке запасных не очень хорошо. Было понятно уже, что Дзюба не пришелся ко двору. Чем больше он сидит на лавке, тем более он становится токсичен для коллектива. Безусловно, нужно было искать другой вариант, хорошо, что его отпустили.

    Серьезных вариантов в Европе ждать, конечно, не стоит. Возраст, отсутствие игровой практики — всё это усложняет поиски клуба.

    Возможно, стоит рассмотреть какие‑то экзотические страны вроде Ирана или Саудовской Аравии.

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    • Логичнее всего было бы, разумеется, вернуться в Россию. Понятно, что на закате карьеры Дзюбе хочется попробовать себя за границей, но там требования выше — особенно к легионерам. То, что прощается местному, иностранцу не прощается. Он должен приезжать и без адаптации сразу же играть, тем более в таком возрасте», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    Сообщалось, что Дзюбу хотят подписать московское «Торпедо» и «Рубин». Кроме того, интерес к 34-летнему форварду проявляет итальянская «Венеция».

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