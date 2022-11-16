Ташуев: Дзюба он и в Африке Дзюба. Он еще может давать результат

Главный тренер «Ахмата»признался, что хотел бы видеть в своей команде экс-капитана сборной России

«Дзюба он и в Африке Дзюба. Он все еще может давать результат, если его правильно подготовить.

Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир.

Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали», — приводит слова Ташуева Sport24.

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В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

Сообщалось, что Дзюбу хотят подписать московское «Торпедо» и «Рубин». Кроме того, интерес к 34-летнему форварду проявляет итальянская «Венеция»..VrezNews1 /football/2022/11/13/dzuba/