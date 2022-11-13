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    Дзюба является самым дорогим свободным агентом по версии Transfermarkt

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    Российский форвард Артем Дзюба занимает первое место в рейтинге самых дорогих свободных агентов, сообщает портал Transfermarkt.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Рыночная стоимость россиянина составляет четыре миллиона евро. Второе место занимает португалец Эдган Ие (3,5 млн), третье — его соотечественник Фабиу Мартинш (3,5 млн).

    Напомним, 3 ноября стало известно, что Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Всего в составе турецкой команды Артем провел пять матчей и забил один мяч.

    Ранее появилась информация, что основной вариант для Дзюбы сейчас — «Рубин», запасной — «Торпедо».

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