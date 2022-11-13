Дзюба является самым дорогим свободным агентом по версии Transfermarkt

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
Рыночная стоимость россиянина составляет четыре миллиона евро. Второе место занимает португалец Эдган Ие (3,5 млн), третье — его соотечественник Фабиу Мартинш (3,5 млн).
Напомним, 3 ноября стало известно, что Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Всего в составе турецкой команды Артем провел пять матчей и забил один мяч.
Ранее появилась информация, что основной вариант для Дзюбы сейчас — «Рубин», запасной — «Торпедо».