Дзюба является самым дорогим свободным агентом по версии Transfermarkt

Российский форвардзанимает первое место в рейтинге самых дорогих свободных агентов, сообщает портал Transfermarkt.

Рыночная стоимость россиянина составляет четыре миллиона евро. Второе место занимает португалец Эдган Ие (3,5 млн), третье — его соотечественник Фабиу Мартинш (3,5 млн).

Напомним, 3 ноября стало известно, что Дзюба и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Всего в составе турецкой команды Артем провел пять матчей и забил один мяч.

Ранее появилась информация, что основной вариант для Дзюбы сейчас — «Рубин», запасной — «Торпедо».