Вела и Чичарито не попали в состав сборной Мексики на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборнойназвал окончательный состав команды на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»);

защитники; Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).

полузащитники; Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).

нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

В заявку мексиканской сборной не попали нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела и форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Мексика сыграет на групповом этапе с командами Аргентины, Польши и Саудовской Аравии.