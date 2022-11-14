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    Вела и Чичарито не попали в состав сборной Мексики на ЧМ-2022

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    Тренерский штаб сборной Мексики назвал окончательный состав команды на чемпионат мира в Катаре.

    Ирвинг Лосано
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    Ирвинг Лосано

    Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»);

    защитники; Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).

    полузащитники; Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).

    нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

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    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Мексика сыграет на групповом этапе с командами Аргентины, Польши и Саудовской Аравии.

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