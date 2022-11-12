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    Гол и пас Клаудиньо помогли «Зениту» победить «Торпедо»

    «Торпедо» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Московское «Торпедо» потерпело домашнее поражение от петербургского «Зенита» (0:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 70-й минуте. Малком резко сместился к центру, сделал пас к штрафной, получил обратный пас от Клаудиньо, выскочил на ворота и пробил в дальний угол.

    На 81-й минуте Кассьерра сделал перевод к штрафной хозяев, Мантуан принял мяч и сделал пас на ход Клаудиньо, который выскочил один на один и технично пробил в дальний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Торпедо — Зенит 0:2
    Голы: 0:1 Малком (70'), 0:2 Клаудиньо (81') Торпедо: Baburin E., Иван Енин, Хожимат Эркинов (Максим Турищев, 46'), Давид Караев (Мухаммад Султонов, 46'), Le Tallec D., Равиль Нетфуллин, Proshkin E., Roganovic B., Александр Рязанцев (Богдан Рейхмен, 76'), Артём Самсонов (Игорь Лебеденко, 46'), Игорь Смольников Зенит: Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вячеслав Караваев, Михаил Кержаков, Далер Кузяев (Зелимхан Бакаев, 88'), Деян Ловрен, Малком (Густаво Мантуан, 79'), Андрей Мостовой (Клаудиньо, 63'), Дуглас Сантос, Иван Сергеев (Матео Кассьерра, 64'), Вендел (Александр Ерохин, 87') Предупреждения: Артём Самсонов (44'), Le Tallec D. (77')

    «Зенит» набрал 42 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте (6 очков).

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