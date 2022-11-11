ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БельгииВ ожидании ЧМ-2022. Закат «золотого поколения»
  • 11:01
    • Президент «Аданы»: Мы полностью рассчитались с Дзюбой
  • 10:37
    • Свечников признан второй звездой дня в НХЛ
  • 10:19
    • Кавани и Суарес вошли в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Кавани и Суарес вошли в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Уругвая ЧМ-2022
    Тренерский штаб сборной Уругвая назвал окончательный состав на чемпионат мира в Катаре.

    Эдинсон Кавани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдинсон Кавани

    Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»);

    защитники: Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Рональд Араухо («Барселона»), Гильермо Варела («Фламенго»), Матиас Оливера («Наполи»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»);

  • Стала известна итоговая заявка Португалии на чемпионат мира в Катаре
  • Читайте по теме

    • полузащитники: Матиас Весино («Лацио»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Николас де ла Крус («Ривер Плейт»), Мануэль Угарте («Спортинг»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»).

    нападающие: Луис Суарес (без клуба), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио, («Атлетико Паранаэнсе»).

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Уругвайцы на групповом этапе сыграют со сборными Португалии, Ганы и Южной Кореи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет дерби «Боруссий»?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА затащит московское дерби в результативной игре
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поквитается ли «Ахмат» с нижегородцами за поражение в первом круге?
  • «Пари НН» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бирмингем — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры