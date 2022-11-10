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    Стала известна итоговая заявка Португалии на чемпионат мира в Катаре

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    Тренерский штаб сборной Португалии выбрал итоговую заявку команды для участия в чемпионате мира в Катаре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Заявка сборной Португалии
    • Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
    • Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);
    • Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нуньес (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоао Мариу («Бенфика»),, Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ») и Вильям Карвалью («Бетис»);
    • Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэль Леау («Милан») и Рикарду Орта («Брага»).

    Португальцы попали в группу H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Начало турнира 20 ноября.

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