Стала известна итоговая заявка Португалии на чемпионат мира в Катаре

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Заявка сборной Португалии
- Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
- Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);
- Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нуньес (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоао Мариу («Бенфика»),, Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ») и Вильям Карвалью («Бетис»);
- Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэль Леау («Милан») и Рикарду Орта («Брага»).
Португальцы попали в группу H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Начало турнира 20 ноября.