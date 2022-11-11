«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Ааронса

Защитникможет подписать контракт с, об этом сообщает 90min.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к футболисту.

По информации источника, «Тоттенхэм» планирует подписать Ааронса на замену Эмерсону или Мэтту Доэрти.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, хочет усилить защитную линию, куда может подойти Максимилиан. Об этом на пресс-конференции сообщал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Нынешний сезон Ааронс проводит в Чемпионшипе за «Норвич Сити». Футболист провел 19 матчей и забил один гол. Действующий контракт Ааронса истекает в 2024 году.