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    «Арсенал» проиграл «Брайтону» и вылетел из Кубка английской лиги

    «Арсенал» — «Брайтон»: счет 1:3, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион
    «Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Дэнн Уэлбек
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    Дэнн Уэлбек

    Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. «Канониры» вышли вперед благодаря голу Эдди Нкетиа, а затем «чайки» ответили голами Дэнни Уэлбека, Каору Митомы и Тарика Лэмпти.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Арсенал Лондон — Брайтон энд Хоув Альбион 1:3
    Голы: 1:0 Эдвард Нкетиа (20'), 1:1 Дэнни Уэлбек (пенальти) (27'), 1:2 Каору Митома (58'), 1:3 Тарик Лампти (71') Арсенал Лондон: Karl Jacob Hein, Седрик Суареш, Вильям Салиба (Габриэль Магальяйнс, 63'), Пабло Мари, Киран Тирни (Александр Зинченко, 72'), Мохамед Эль-Ненни, Альберт Самби Локонга (Гранит Джака, 80'), Маркос Маркиньос (Габриэл Мартинелли, 62'), Фабиу Виейра (Габриэл Жезус, 72'), Рейсс Нелсон, Эдвард Нкетиа Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек, Джереми Сармиенто (Дениз Ундав, 79'), Julio Cesar Enciso (Первис Эступинан, 76'), Соломон Марч (Каору Митома, 46'), Мойсес Кайседо (Паскаль Гросс, 46'), Билли Гилмор, Тарик Лампти, Льюис Данк (Адам Уэбстер, 60'), Леви Колвилл, Йоэл Велтман, Джейсон Стил Предупреждения: Мойсес Кайседо (8'), Мохамед Эль-Ненни (25'), Karl Jacob Hein (26'), Джереми Сармиенто (43')

    В другом матче раунда «Вест Хэм» дома потерпел поражение от «Блэкберна», уступив сопернику в серии пенальти.

    В основное время за «молотобойцев» забили Пабло Форналс и Майкл Антонио. У «Блэкберна» ответили Джек Вейл и Бен Бреретон.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Вест Хэм — Блэкберн Роверс 2:2
    Голы: 0:1 Jack Vale (6'), 1:1 Пабло Форнальс (38'), 2:1 Майкл Антонио (78'), 2:2 Ben Brereton Diaz (88') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Бенджамин Джонсон, Наиф Агер, Анджело Огбонна, Владимир Цоуфаль, Конор Ковентри, Мануэль Лансини, Эмерсон, Флинн Даунс, Пабло Форнальс, Майкл Антонио Блэкберн Роверс: Jack Vale, Tyrhys Dolan, Брэдли Дак, Dilan Markanday, Adam Wharton, Джон Бакли, Tayo Edun, Клинтон Мола, Hayden Carter, Joe Rankin-Costello, Эйнсли Пирс Предупреждения: Hayden Carter (9'), Самуэл Смодикс (76')

    В серии пенальти счет составил 10:9 в пользу гостей. Анджело Огбонна не сумел реализовать десятый 11-метровый у хозяев.

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