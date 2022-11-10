Адиев: Еще в «Анжи» было видно, что Ондуа хочет сделать себе хорошую карьеру

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о попадании полузащитникав окончательный состав сборной Камеруна на ЧМ-2022.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Хавбек был в школе «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, затем играл за молодежку ЦСКА, а позже выступал в составе «Анжи». В настоящее время 27-летний футболист, у которого есть российское гражданство, играет за немецкий «Ганновер»

«Я рад за Гаэля! Я работал с ним в "Анжи". Всегда слежу за теми, с кем работал, переживаю и радуюсь их успехам.

То, что Гаэль выступит на чемпионате мира, — это хорошее достижение, которое он заслужил своей работой. Еще в "Анжи" было видно, что он хотел пробиться, сделать себе хорошую карьеру. Рад, что у него это получается!», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда Камеруна на групповом этапе встретится со Швейцарией, Сербией и Бразилией.