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    «Милан» вырвал победу у «Специи», Жиру забил и удалился

    «Милан» — «Специя»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Специей» со счетом 2:1.

    «Милан»
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    «Милан»

    Хозяева открыли счет в матче на 21-й минуте. Тео Эрнандес получил на левом полуфланге кручёный заброс Беннасера из глубины, обработал мяч грудью и ногой поразил ближний угол.

    На 59-й минуте гости отыгрались. Даниэль Мальдини удержал мяч на левом полуфланге, не дал двум оппонентам себя обокрасть и низовым кручёным ударом послал футбольный снаряд в дальний угол.

    А на 89-й минуте Тонали выполнил навес справа к дальней штанге ворот« Специи», и Оливье Жиру в блестящем полёте с линии вратарской ногой вколотил мяч в сетку.

    На эмоциях нападающий «Милана» снял футболку и получил вторую жёлтую карточку, покинув поле досрочно.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Специя 2:1
    Голы: 1:0 Тео Эрнандес (21'), 1:1 Дэниел Мальдини (59'), 2:1 Оливье Жиру (89') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Пьер Калюлю, Маттео Габбиа, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 46'), Раде Крунич, Жуниор Мессьяс (Анте Ребич, 72'), Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 72'), Рафаэл Леау (Малик Тшау, 90'), Дивок Ориги (Оливье Жиру, 72') Специя: M'bala Nzola, Дэниел Мальдини (Даньеле Верде, 68'), Эмиль Хольм, Кевин Агудело (Петко Христов, 68'), Мехди Бурабья (Микаэль Эллертссон, 69'), Олбин Экдаль (Давид Стрелец, 90'), Кельвен Амьен-Аду (Аркадиуш Реца, 54'), Маттиа Кальдара, Якуб Кивёр, Этан Ампаду, Бартломей Дронговский Предупреждения: Исмаэль Беннасер (40'), Жуниор Мессьяс (63'), Этан Ампаду (74'), Микаэль Эллертссон (80'), Оливье Жиру (83'), M'bala Nzola (83'), Тео Эрнандес (83'), Маттиа Кальдара (89'), Оливье Жиру (90'), Сандро Тонали (90 + 4')

    «Милан» набрал 29 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Специя» идет на 17-й строчке.

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