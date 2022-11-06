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    Кутепов: Может быть, еще удастся сыграть в этом году

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    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как проходит процесс восстановления от мышечной травмы.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    29-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

    «Пока точно сроков нет. Может быть, еще удастся сыграть в этом году. Тренируюсь пока еще индивидуально.

    Ощущаю себя хорошо. Все в порядке. Работаем. Я уже работаю на поле с мячом. Приближаемся в общей группе. Посмотрим по состоянию.

    Итоги первого круга для "Торпедо"? Пока неудовлетворительно, дальше будем стараться исправить всю эту ситуацию.

    Две победы над ЦСКА в Кубке и чемпионате — может, они придадут уверенности. Станем более уверенной в себе командой и наконец то начнем играть», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

    «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.

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