Кутепов: Может быть, еще удастся сыграть в этом году

Защитникрассказал, как проходит процесс восстановления от мышечной травмы.

29-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

«Пока точно сроков нет. Может быть, еще удастся сыграть в этом году. Тренируюсь пока еще индивидуально.

Ощущаю себя хорошо. Все в порядке. Работаем. Я уже работаю на поле с мячом. Приближаемся в общей группе. Посмотрим по состоянию.

Итоги первого круга для "Торпедо"? Пока неудовлетворительно, дальше будем стараться исправить всю эту ситуацию.

Две победы над ЦСКА в Кубке и чемпионате — может, они придадут уверенности. Станем более уверенной в себе командой и наконец то начнем играть», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.